Primeiro grupo de trabalhos se apresenta no Fluminense

O primeiro grupo de trabalho do Fluminense se apresentou nesta quinta-feira (2) para a pré-temporada no CT Carlos Castilho. A atividade foi para testes fisiológicos e exercícios na academia.

Do time principal, a lista conta com Vitor Eudes, Manoel, Ignácio, Esquerdinha, Victor Hugo, e Lelê. Ao todo, 32 jogadores se reapresentaram. Eles serão os responsáveis por entrar em campo nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

LEIA MAIS: Fluminense já sabe onde estreará no Carioca; veja

O restante do elenco, então, se reapresenta no dia 8 de janeiro. É quando os reforços Freytes, Hércules, Joaquín Lavega e Paulo Baya devem ter o primeiro contato com os companheiros. O Fluminense anunciou o quarteto ainda no fim de 2024, e há expectativa por mais chegadas em Laranjeiras.

Lista de atletas que se apresentaram no CT

GOLEIROS: Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Gustavo Felix e Luis Felipe

ZAGUEIROS: Manoel, Ignácio, Felipe Andrade, Rodrigo, Davi Schuindt, Caio Amaral e Breno

LATERAIS: Justen, Kaio Borges, Esquerdinha e Rafael Monteiro

MEIAS: Isaque, Riquelme, Freitas, Oliver Matins, Victor Hugo, Wallace Davi, Thiago e Davi Melo

ATACANTES: Lelê, João Neto, Luan Brito, Lucas Felipe, Isaac, Marlon, Marcão, Palacios e Isac Martins

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.