Ceará renova com lateral Rafael Ramos, ex-Corinthians

O Ceará anunciou a renovação de contrato com o lateral-direito Rafael Ramos, após o vínculo do jogador com o Corinthians se encerrar. O atleta estava no Vozão por emprétimo desde o início de 2024 e, assim, foi titular na reta final da temporada que garantiu o acesso à Séria A.

Aos 29 anos, o lateral português seguirá no Alvinegro até dezembro de 2026. Até o momento, atuou em 31 partidas e marcou um gol. Além disso, o clube também anunciou a permanência de Bruno Ferreira, mas o goleiro renovou até o fim de 2025.

“O planejamento alvinegro para um 2025 de muito trabalho segue e, além das contratações, o Departamento de Futebol do Ceará tem atuado para a manutenção de alguns dos principais nomes da campanha de 2024. Então dois titulares na reta final da campanha do acesso, Rafael Ramos e Bruno Ferreira acertaram suas renovações de contrato e seguirão no Time do Povo”, publicou o Ceará em seu site oficial.

Para disputar a eleite do Brasileirão nesta temporada, o Ceará já anunciou sete jogadores. São eles: os zagueiros Willian Machado, ex-Operário-PR, e Marllon, ex-Cuiabá, o lateral-esquerdo Nicolas, ex-América, os atacantes Bruno Tubarão, ex-Atlético-GO, e Fernandinho, ex-Mirassol, o lateral-direito Dieguinho, ex-Goiás, e o meia Matheus Araújo, ex-Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.