Gabigol exalta o Cruzeiro em aniversário do clube: ‘História e tradição’

O Cruzeiro completa, nesta quinta-feira (2), 104 anos de fundação. E o principal reforço da temporada, Gabigol, deixou uma mensagem para a agremiação mineira.

Em sua conta no Instagram, Gabigol ressaltou a grandeza do clube no cenário nacional e internacional.

“História e tradição! Parabéns, Cabuloso!”, escreveu Gabigol, que também publicou um emoji de coração azul, em referência às cores da Raposa.

Para comemorar o aniversário, o clube mineiro prepara uma missa de Ação de Graças em sua sede campestre. O evento ocorrerá na noite desta quinta-feira.

Gabigol e Cruzeiro

A história de Gabigol no time celeste começou no primeiro dia do ano. Logo nos primeiros minutos do dia, a divulgação da contratação tomou conta das redes sociais.

Gabigol assinou com o Cruzeiro, mas teve oportunidades de parar em vários outros clubes. Palmeiras e Santos, por exemplo, investiram, mas o atleta já havia firmado contrato com a Raposa.

O astro é o principal reforço para a temporada 2025. Assinou contrato de quatro temporadas com o clube azul, com vencimentos próximos a R$ 3 milhões mensais, entre salários, direitos de imagem e luvas.

