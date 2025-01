Cruzeiro cede empate ao Real Brasília no último lance da estreia na Copinha

No dia em que comemora 104 anos de história, o Cruzeiro empatou com o Real Brasília em 1 a 1 nesta quinta-feira (2), no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP), pela 1ª rodada da fase de grupos da Copinha 2025.

Assim, o Cabuloso inicia a competição na segunda colocação do Grupo 13, com um ponto somado. Com a vitória na rodada, o São Carlos ocupa o topo da tabela, com três pontos. Na última temporada, os Meninos da Toca terminaram em segundo lugar no torneio.

O gol da Raposa saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, com oportunismo do atacante Kaique Kenji. Após chute forte de Gui Meira na área, o goleiro Luiz Felipe fez uma grande defesa, mas deu rebote para o camisa 11 abrir o placar. Aos 41, Gui Meira acertou um belo chute de fora da área na trave.

Já no último lance do jogo, aos 49, o Real Brasília chegou ao empate com João Carvalho. Após Juan fazer boa jogada pela direita, o jogador bateu para o gol e Marcelo não segurou. Porém, novamente através do rebote, o lateral estufou as redes para deixar tudo igual em São Carlos.

Lance curioso

Aos 27 minutos da segunda etapa, a bola da partida ficou presa no teto da cabine de arbitragem. Os gandulas jogaram uma outra bola para tentar recuperar a primeira, mas as duas ficaram agarradas na tenda. O lance divertiu os torcedores presentes no estádio.

O próximo desafio do time mineiro é contra o Imperatriz, pela 2ª rodada da competição, no próximo domingo (5), às 21h30 (de Brasília). Por outro lado, a equipe do Distrito Federal joga contra o líder do grupo, o São Carlos, no mesmo dia, às 17h45.

Cruzeiro 1×1 Real Brasília

1ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 13

Data: 02/01/2025 (quinta-feira)

Local: Luisão, São Carlos (SP)

CRUZEIRO: Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves, Kauã Prates, Muilo Rhikman, Jhosefer, Akiles, Rhuan Gabriel, Kaique Kenji, Gui Meira. Técnico: Luciano Dias

REAL BRASÍLIA: Luiz Felipe, João Carvalho, Iury, Maksuel, Dudu, Matheus Reggiori, Gabriel da Silva, Pedro Ayub, PV, Arthurzinho, João Victor. Técnico: Kaká

Gols: Kaique Kenji 24′, 1ºT (1-0); João Carvalho 49′, 2ºT (1-1)

Árbitro: Gustavo Holanda Souza

Auxiliares: Izabele de Oliveira e Rian Carlos Lopes

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.