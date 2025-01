Flamengo recusa proposta do Aston Villa por Wesley

O Flamengo recebeu um proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual) do Aston Villa pelo lateral-direito Wesley. A oferta aconteceu nesta quinta-feira (2), porém o Rubro-Negro carioca não concordou com o valor.

Tanto a diretoria do Fla quanto o staff do jogador de 21 anos acreditam que novas propostas surjam ainda nesta janela de transferências. Afinal, o atleta se destacou durante a última temporada, com presença na seleção do Campeonato Brasileiro de 2024.

A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. No início da semana, o lateral esteve presente no Jogo das Estrelas, organizado por Zico, e não descartou uma possível saída do Time da Gávea no início do ano. Apesar disso, está na expecativa de disputar o Super Mundial pelo Rubro-Negro.

Wesley já recebeu outras propostas de times da Europa

Durante a última janela de transferências, em agosto, o lateral-direito quase se transferiu para a Atalanta, da Itália, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na época), mas o negócio acabou não se concretizando. Antes disso, em julho, o Flamengo rejeitou uma oferta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 72 milhões) feita pelo Bournemouth, da Inglaterra.

Com 108 jogos pelo Rubro-Negro, Wesley marcou dois gols e deu três assistências. Conquistou a Copa Libertadores em 2022 e duas vezes a Copa do Brasil, em 2022 e 2024.

