Empresário de Villasanti, do Grêmio, admite conversas do atleta com o Palmeiras

O Palmeiras segue ativo no mercado de negociações e, após confirmar a chegada do atacante Paulinho, a bola da vez é o meio-campista Villasanti, do Grêmio. Nesta quinta-feira (2), o empresário do atleta, Renato Bittar, afirmou que conversa com a diretoria do Alviverde para fechar a contratação.

No entanto, Renato também destacou haver ponderações sobre o negócio e mencionou que Gustavo Quinteros, novo técnico do time gaúcho, deseja a permanência do meia. Dessa forma, o Grêmio não deve facilitar a saída do jogador, ainda mais para reforçar um rival nacional.

LEIA MAIS: Palmeiras na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

“Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno. Mas vamos fazer tudo que for necessário”, relatou em entrevista à Rádio Rock & Pop Paraguay.

Villasanti está no Grêmio desde a temporada de 2021. Em 2024, o meia de 27 anos foi um dos destaques do Tricolor gaúcho, disputando 49 jogos. Ele marcou quatro gols e deu três assistências. Além disso, defendendo a seleção paraguaia, onde atua ao lado do capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, Villasanti participou de 12 jogos, balançou as redes quatro vezes e contribuiu com mais quatro assistências.

Palmeiras já confirmou dois reforços

Além de Paulinho, o Palmeiras também contratou Facundo Torres, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos. Em 2025, o time disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Super Mundial de Clubes e o Brasileirão.

