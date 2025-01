Botafogo tem ‘entraves’ para contratar Jair, do Santos

O Botafogo continua na busca pela contratação do volante Jair, atualmente no Santos. O clube carioca ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,7 milhões), além dos jogadores Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e Lucas Halter em troca do atleta do Peixe. As negociações seguem em andamento. No entanto, o clube carioca enfrenta empecilhos para fechar com o atleta de 19 anos.

O acerto com os atletas é um complicador. O volante Danilo Barbosa não deseja se transferir para outro time do Brasil nesse momento e quer ficar no Rio de Janeiro. Lucas Halter, por sua vez, foi a última peça a entrar nesse xadrez. Ele, entretanto, ainda não definiu seu destino. Por outro lado, Tiquinho Soares gosta de ideia de jogar pelo time da Baixada Santista, mas não quer ser tratado como moeda de troca.

Outro entrave no negócio é a dívida do Botafogo com o Santos pela compra do goleiro John. Ele foi adquirido no começo de 2024 e o clube carioca não pagou US$ 1,5 milhão (R$ 9,25 milhões na cotação atual) acordado na época.

A contratação de um zagueiro é uma das prioridades do Botafogo. O clube, afinal, perdeu Adryelson, que passou os últimos seis meses emprestado pelo Lyon. Desta maneira, Jair virou alvo do Glorioso, que vê um potencial de Seleção no defensor de 19 anos.

Por outro lado, o Santos avalia que Jair é essencial para o elenco e vê nele uma oportunidade de grande retorno financeiro. Na Europa, a Atalanta, da Itália, demonstrou interesse com uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) pela cotação atual. Além disso, o Porto, de Portugal, já teve uma oferta recusada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.