Grêmio faz investida pelo zagueiro Arboleda, do São Paulo

Uma das principais carências no atual elenco do Grêmio é o setor defensivo. Por isso, o Imortal foi ao mercado para abrir conversas com potenciais candidatos a reforçar o elenco. O clube gaúcho enviou proposta de empréstimo por Arboleda ao São Paulo, com o pagamento de 500 mil dólares (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual). Entretanto, a avaliação do Tricolor Paulista é de que a oferta não foi atrativa e a recusou. Mas as partes seguem em tratativas. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Inicialmente, a intenção do São Paulo é somente se desfazer do defensor em uma negociação em definitivo. A liberação por empréstimo seria possível somente com uma oferta bastante vantajosa. Até porque o contrato de Arboleda com o São Paulo expira em 2027.

Zagueiro do Coritiba também interessa ao Grêmio

Outro zagueiro que o Imortal se interessa é o chileno Kuscevic, pois o seu empréstimo junto ao Fortaleza terminou na última terça-feira (31). O clube nordestino, aliás, não exerceu a opção de compra e o jogador retornou ao Coritiba. O atleta entrou no radar do Grêmio por indicação do novo treinador, Gustavo Quinteros, pois os dois já trabalharam juntos na Universidad Católica, em 2019, quando conquistaram o Campeonato Chileno.

Apesar de ter perdido a preferência de adquirir os direitos econômicos de Kuscevic, o Leão do Pici ainda deseja contar com o zagueiro para a temporada de 2025. Isso porque, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda pretende incluir o também zagueiro Bruno Melo na negociação. O chileno foi titular do Leão ao longo de 2024, com o defensor realizando 43 jogos na temporada. Foram, ao todo, três gols do chileno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.