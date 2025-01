Dudu é recebido com festa pela torcida do Cruzeiro

O atacante Dudu está em Belo Horizonte para apresentação pelo Cruzeiro. O jogador desembarcou na capital mineira no fim da manhã desta sexta-feira, no Aeroporto da Pampulha, em jatinho que o buscou em Campinas, no interior de São Paulo. Ele foi ovacionado pela torcida celeste na Toca da Raposa II antes de sua apresentação.

Ele chegou ao lado de Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, Pedro Júnior, responsável pelo futebol do clube e filho do empresário Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, e pelo assessor de imprensa.

Dudu deu autógrafos e tirou fotos com os cruzeirenses que vieram à porta da Toca II. Além disso, ele ouviu músicas como “O Dudu é Máfia Azul”, em referência a maior organizada do clube. Em um primeiro momento, o jogador não falou com a imprensa, mas concederá entrevista coletiva ainda nesta sexta-feira (3).

Recuperação

Dudu chega em Belo Horizonte para recuperar sua imagem, tanto no futebol brasileiro quanto dentro do Cruzeiro. A recusa no meio do ano gerou críticas da torcida celeste, que não recebeu bem a negociação neste momento. Considerando o cenário nacional, o jogador precisa mostrar ao mercado que se recuperou fisicamente. Afinal, em 2023, ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou afastado dos gramados por quase um ano. Ao retornar, disputou 14 partidas, das quais apenas quatro como titular, sem gols ou assistências.

