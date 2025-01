Cruzeiro anuncia a contratação de Eduardo, ex-Botafogo

O Cruzeiro anunciou, no fim da manhã desta sexta-feira (3), a contratação do meia Eduardo, ex-jogador do Botafogo. O atleta chega para um vínculo de uma temporada, com possibilidade de renovação automática por metas estabelecidas em contrato.

A contratação de Eduardo foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O treinador tem planejamento para o meia que não renovou o seu contrato com o Botafogo. Eduardo, aliás, teve temporada que chamou atenção em 2023 com a camisa do alvinegro carioca.

Fernando Diniz gosta do estilo de jogo do meia e tem projetos para área ofensiva e utilizar o jogador.

Embora a temporada de 2024 tenha sido abaixo das expectativas para o meia, ele conquistou com a camisa do Botafogo o título brasileiro e a Copa Libertadores, ambos em 2024

Pelo Glorioso, o atleta jogou 97 partidas, com 23 gols e 12 assistências. Em 2024, contudo, sofreu com lesões e perdeu espaço no time, sobretudo, diante de novas contratações. Na temporada passada, ele disputou 34 jogos, marcou oito gols e deu quatro assistências.

Além de Eduardo, o Cruzeiro também já anunciou as contratações de Dudu, Rodriguinho e o principal reforço o atacante Gabriel Barbosa. Em breve o clube ainda pretende anunciar um zagueiro para ser titular.

