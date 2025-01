Grêmio aguarda chegada de Quinteros para avaliar peças do elenco

O Grêmio vive a expectativa da chegada de seu novo treinador, Gustavo Quinteros, para dar sequência ao planejamento da temporada. O comandante tem previsão de desembarque no Brasil, neste domingo (05). Já a primeira visita as instalações do clube, o CT Luiz Carvalho, deve ocorrer no dia seguinte. A intenção do Imortal é fazer apresentações envolvendo a estrutura física para os treinamentos e preparação. O planejamento é também promover encontros para alcançar uma decisão sobre o elenco.

Assim, a “Era Quinteros” no Tricolor Gaúcho deve ter início com a escolha de jogadores que já integram ao grupo e que serão úteis ou não. Como o Grêmio tinha a prioridade de contratar outros treinadores, o clube não esperou tal definição para buscar reforços. A diretoria fez contatos por alguns alvos e passará a iniciar tratativas por nomes sugeridos pelo comandante naturalizado boliviano.

A negociação que está em estágio mais avançado é do lateral-direito João Lucas, que atuou por empréstimo pelo Juventude na última edição do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Santos é o dono dos seus direitos econômicos. As tratativas estão alinhadas por um acordo em definitivo com o Imortal. O jogador, de 26 anos, custou 2 milhões de euros aos cofres do clube gaúcho, pouco mais de R$ 12 milhões. Assim, o clube gaúcho espera os últimos exames para realizar o anúncio oficial da contratação.

Novo treinador do Grêmio decide antecipar sua chegada ao Brasil

O novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, tomou a decisão de adiantar o começo de sua trajetória no clube. Afinal, a reapresentação do elenco, na próxima quarta-feira (8/1). O planejamento de Quinteros com essa antecipação é acelerar o processo de ambientação ao Imortal e também suas instalações. Antes de iniciar seu trabalho, ele fará uma visita ao centro de treinamento Luiz Carvalho e Arena, estádio do Grêmio.

Vale relembrar que o clube anunciou um acerto com o treinador, de 29 anos, no dia 28 de dezembro. O Tricolor Gaúcho, aliás, mudou seu foco e agiu rapidamente após o insucesso no estágio final das tratativas por Pedro Caixinha. Até mesmo para não prejudicar o seu projeto para 2025.

