Esposa de ex-Bragantino e Grêmio é agredida em Portugal

A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador de futebol Lincoln Henrique, que atuou pelo RB Bragantino em 2024, relatou momentos de tensão vividos em Portugal, na noite da última quinta-feira (2). Dé férias com a família no país europeu, ela diz ter sofrido agressão física e xenofobia enquanto levava os filhos, de 3 e 7 anos, para praticar natação na cidade do Porto.

De acordo com Adriana, uma mulher se dirigiu de forma repentina e agressiva à ela e sua família.