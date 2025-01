Carille veste camisa do Vasco pela primeira vez

Anunciado no dia 19 de dezembro de 2024, o técnico Fábio Carille, enfim, vestiu a camisa do Vasco, seu novo clube. Nesta sexta-feira (3), o Cruz-Maltino divulgou as primeiras fotos do comandante, que conheceu o CT Moacyr Barbosa e deu início aos trabalhos para seu novo desafio.

Ainda de acordo com a publicação do Vasco, o técnico terá início de fato junto ao elenco na segunda-feira (6), quando o restante do grupo se apresenta para a pré-temporada.

Carille chega com três integrantes para a comissão técnica. O auxiliar Leandro Cuca, o preparador físico César Mendes, além do analista de desempenho Dênis Lupp. Eles assinaram vínculo até o fim de 2025 com o Gigante da Colina.

