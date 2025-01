Filha de Neymar com Amanda Kimberlly completa seis meses

Filha de Neymar com Amanda Kimberlly, Helena completa seis meses de vida nesta sexta-feira (3). Para comemorar a data especial, a modelo publicou um vídeo com registros fofos da pequena.

O registro foi feito no perfil de Amanda Kimberlly no Instagram. As imagens mostram a bebê engatinhando, fazendo caretas e sorrindo no sofá. Helena é afilhada de Rafaella Santos, irmã do astro do Al-Hilal e que mantém uma relação de amizade com a influenciadora. Contudo, a mesma situação não ocorre com Bruna Biancardi.

Recentemente, Helena teve contato com a irmã Mavie, de 1 ano. O encontro ocorreu durante as festas de Natal e também acabou compartilhado por Neymar nas redes sociais. As duas apareceram com as mãos próximas uma da outra.

Até então filha mais nova do camisa 10 do clube árabe, Helena perderá o posto em breve, já que Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez da segunda filha do casal. A quarta filha do jogador irá se somar a Davi Lucca, de 12 anos, Mavie de 1 ano, e a própria Helena.

