Atlético x Guarani, Copinha: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético inicia sua jornada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta sexta-feira (3), em jogo contra o Guarani. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, em Franca. O clube mineiro e Guarani estão no Grupo 5, ao lado de Francana e Nova Iguaçu.

O Galo é Tricampeão da Copinha (1975, 1976 e 1983). Em 2024, no entanto, o Atlético caiu na segunda fase do torneio após queda diante do Sfera-SP.

Onde assistir

O SporTV vai transmitir o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Atlético

O Galinho já começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior com problemas. Afinal, o técnico Guilherme Dalla Déa terá de ficar em Belo Horizonte para trabalhar com o elenco que será utilizado no início do Campeonato Mineiro. Os profissionais vão fazer pré-temporada nos EUA e, assim, o elenco de base vai começar o torneio estadual.

Assim, o grupo será comandado por Leonardo Silva, zagueiro que conquistou a Copa Libertadores com a camisa do Galo. Ele é atualmente auxiliar do elenco sub-20 e será o responsável por guiar os atletas da base.

Pelo lado do Galo, a grande expectativa está em Iseppe, atleta de 17 anos que é lembrado pelos torcedores por ser uma joia da base. Ele, aliás, já teve seu contrato renovado até 2028 e a diretoria colocou valor milionário para saída: 4,5 milhões de euros para clubes do Brasil (R$ 24 milhões) e 50 milhões de euros para clubes do exterior (R$ 267 milhões).

Como chega o Guarani

O Guarani terá um atleta que já figurou entre os profissionais. O atacante Léo Porfírio está no grupo que vai disputar a Copa SP. Ele chegou a marcar um gol no duelo contra o Brusque, na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Minhas expectativas são muito boas, especialmente por ser a minha primeira. Espero que possamos fazer uma grande Copinha, já que temos um elenco muito competitivo. Se Deus quiser, faremos uma ótima competição”, projetou Porfírio.

Após ano ruim, o Guarani busca as glórias de outros tempos. Em 1994, aliás, foi a temporada que o time conquistou a Copa SP. Essa será a 48ª participação do Bugre no torneio.

ATLÉTICO X GUARANI

Copa São Paulo de Juniores – 1ª Rodada – Grupo 5

2/1/2025, 18h de Brasilia

Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, Franca (SP)

Atlético-MG: Robert; Kayque, Denilson, Vitor e Maykonl Vitinho, Mateus Iseppe e Zé Phelipe; Ryan Felipe, João Teixeira e Lucas Louback. Técnico: Leonardo Silva.

Guarani: Thiago Lenza; Felipe Zamboni, Nickollas, Cauê Raphael e João Villela; Lucas Belluco, Vinicius Yuji e Vitinho Albanez; João Marcelo, Léo Porfírio e Eliseu Manuel. Técnico: Jairo Blumer.

Árbitro: Gabriel Bispo

Auxiliares: Viridiana Bisco e Gabriel Santos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.