Goleiro Daniel Fuzato é esperado no Rio, neste sábado (04), para assinar com o Vasco

O planejamento é que o goleiro Daniel Fuzato desembarque no Rio de Janeiro, neste sábado (04), para assinar com o Vasco. Assim, o arqueiro chega ao Cruz-Maltino em uma transferência sem custos com o Eibar, da Espanha. O clube europeu deve ceder 75% dos direitos econômicos do atleta e permanecer com os outros 25%. A tendência é de que o contrato com o clube de São Januário seja válido por dois anos.

Fuzato chega ao Vasco para ser uma opção a Léo Jardim e preencher a lacuna deixada por Keiller, que se transferiu para o Ceará, depois do fim do empréstimo no clube carioca. O arqueiro comunicou ao Eibar seu desejo de retornar ao seu país natal, principalmente porque sua esposa está grávida do segundo filho. Nestas condições, o clube espanhol concordava em liberá-lo sem custos a qualquer clube brasileiro, de acordo com apuração do Jogada10.

“Seria um desejo meu e da minha família. Acabei tendo a oportunidade de sair muito jovem do Brasil e acabei pulando algumas etapas. Não realizei esse sonho que era jogar em meu país”, admitiu recentemente Daniel Fuzato, de 27 anos.

Trajetória do futuro goleiro do Vasco

Revelado pelo Palmeiras, Daniel Fuzato está na Europa desde 2018. Já passou também por Itália (Roma), Portugal (Gil Vicente) e outros dois clubes da Espanha (UD Ibiza-Eivissa e Getafe). Além disso, em 2019, ele foi convocado por Tite para integrar o grupo da Seleção Brasileira que disputou amistosos contra a Argentina e o Japão. Na oportunidade, havia um rodízio de jovens jogadores no time Canarinho.

