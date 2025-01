Ex-jogador da Argentina leva susto com visita de urso em sua casa

O ex-zagueiro da seleção da Argentina Martín Demichelis, e atualmente treinador do Monterrey, do México, levou um susto junto de seus familiares. Isso porque quando estavam em sua residência foram surpreendidos por um urso. A esposa do ex-defensor, Eva Anderson, registrou em um vídeo nas redes sociais a presença do animal no quintal de sua casa, na cidade mexicana.

Apesar do encontro atípico, a gravação mostra o urso também assustado com a proximidade, além da tentativa de escapar do local. A presença desta espécie em Monterrey é comum, pois acredita-se que 700 animais vivam na cidade mexicana em regiões de florestas.

Demichelis assumiu o comando da equipe do México em agosto do ano passado, depois de dois anos no comando do River Plate, da Argentina. Havia muita expectativa no trabalho que o profissional poderia comandar no time da capital, porém nunca se confirmou. Afinal, apesar de conseguir bons resultados, o desempenho não agradava. Posteriormente, a escolha da diretoria foi repatriar Marcelo Gallardo. Os jogadores do Monterrey tiveram duas semanas de recesso, porém já retornaram aos trabalhos sob o comando de Demichelis. O próximo compromisso da equipe será no dia 11 de janeiro diante do Puebla.

