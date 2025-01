O Atlético inicia sua jornada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta sexta-feira (3), em jogo contra o Guarani. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, em Franca. O clube mineiro e Guarani estão no Grupo 5, ao lado de Francana e Nova Iguaçu. Este jogo teráa cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua tranmsissão Pas 20h30, sob o comando e a narração de Cesar Tavares.