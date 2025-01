Flamengo anuncia primeiros reforços do futebol feminino sob a gestão Bap

O Flamengo anunciou a contratação de três atletas para o futebol feminino nesta temporada. O primeiro anúncio, feito na última quinta-feira (2), foi do retorno da volante Ju Ferreira, que foi campeã brasileira pelo time carioca e estava no Corinthians.

Já nesta sexta-feira, o Rubro-Negro anunciou a chegada de mais duas atletas: a lateral-esquerda Chai, ex-Botafogo, e a meia-atacante Fernanda, também ex-Corinthians. Esses nomes foram as primeiras contratações para o futebol do clube com a gestão Bap, já que no masculino ainda não houveram acertos.

Ju Ferreia de volta ao Flamengo

A volante Ju Ferreira, de 33 anos, está de volta ao Rio de Janeiro após passagem de duas temporadas pelo Corinthians. Assim, assinou até o fim de 2026. Em 2016, a atleta foi campeã do Brasileirão com a camisa do Flamengo.

Ex-Botafogo, a lateral-esquerda Chai tem 29 anos e também assinou seu contrato com o Time da Gávea até o fim de 2026. Assim, nesta temporada, vai fazer parte do elenco que vai disputar a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca.

Por fim, a meia-atacante Fernanda, de 31 anos, é mais uma cara nova no time feminino do Flamengo. A atleta atuou no Corinthians nas últimas duas temporadas e tem uma bagagem com diversos títulos, como Brasileirão e Libertadores.

