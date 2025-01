Fluminense vence Inter de Limeira em estreia na Copinha

O Fluminense estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (3) e venceu a Inter de Limeira por 2 a 1. Apesar do resultado positivo, o Tricolor teve dificuldades para buscar a vitória. João Lourenço foi o grande destaque da partida e converteu duas cobranças de pênalti, uma em cada tempo, para confirmar o triunfo do time carioca. Pelo lado da Inter, o gol foi marcado contra, pelo goleiro Kevyn Vinícius, que falhou feio em cruzamento e mandou a bola para a própria rede no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

Dessa maneira, o Flu somou os três primeiros pontos no Grupo 10 da Copinha e se igualou ao Linense. Ao mesmo tempo, Inter de Limeira e Coimbra completam a chave ainda com zero. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam à segunda fase.

O Fluminense ainda é um dos maiores campeões da Copa São Paulo, com 5 títulos. O clube, porém, não levanta a taça desde 1989. Ano passado, o Tricolor acabou sendo eliminado na segunda fase, ao ser derrotado pelo Ituano.

Além disso, o Inter de Limeira não vence uma estreia de Copinha desde 2015, o último ano em que o time paulista avançou para o mata-mata.

Fluminense x Inter de Limeira

O duelo começou animado, com uma boa chance para a Inter de Limeira antes do primeiro minuto. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. João Lourenço converteu um pênalti aos três minutos e colocou o time carioca em vantagem. Porém, aos 30 minutos, a Inter empatou em um lance confuso. Wendell avançou pela direita e cruzou na primeira trave. O goleiro Kevyn Vinícius tentou segurar a bola, mas cometeu um erro grave, e ela acabou entrando no próprio gol. Assim, a arbitragem confirmou o gol contra do goleiro do Flu.

O Fluminense controlou as ações na segunda etapa, teve mais posse de bola e arriscou mais no ataque. Por outro lado, a Inter tentava levar perigo nos contra-ataques, mas não se contentava apenas em defender. A primeira grande chance foi do Flu, em belo chute de Gustavo Dohmann que parou no travessão. Apesar do volume de jogo, o Tricolor não conseguia transformar em chances reais de gol. Até que, aos 31 minutos, João Lourenço converteu mais uma cobrança de pênalti para confirmar a vitória do time carioca.

