Botafogo comunica saída de Artur Jorge, que assina com o Al-Rayyan

Artur Jorge, enfim, trocou um projeto esportivo exitoso do Botafogo pelo vil metal dos petrodólares do Qatar. Nesta sexta-feira (3), o Mais Tradicional anunciou a saída do técnico bracarense com uma mensagem fria e objetiva, como reza a cartilha daqueles que não cumprem o contrato e forçam a saída. Gesto, aliás, muito diferente de outros nomes que deixaram o Glorioso ao fim desta temporada. Estes ganharam vídeos e homenagens do clube alvinegro. O treinador minhoto, não.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, Artur Jorge seguirá carreira no Al-Rayyan, time coadjuvante da própria liga daquele país. No Golfo Pérsico, no entanto, vai ganhar mais do que no Botafogo, algo que pautou sua decisão e a postura dúbia ao fim da temporada. Até os refletores do Estádio Nilton Santos sabiam, porém, que ele não permaneceria no Rio de Janeiro.

O técnico português terá contrato de dois anos com o clube do Qatar. Na Estrela Solitária, ele tinha vínculo até dezembro de 2025. Em novembro de 2024, mesmo com a temporada em andamento, ele aproveitou uma janela da Data-Fifa para negociar com os xeques .do Oriente Médio.

Já o Botafogo procura um técnico mais interessado em seu projeto e se aproximou, nos últimos dias, de André Jardine, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) pela Seleção Brasileira e tricampeão mexicano pelo América-MEX.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.