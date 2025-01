Em busca do penta, Santos vence o Tirol na estreia da Copinha

O Santos estreou com o pé direito na Copinha e, sem maiores dificuldades, derrotou a equipe do Tirol por 1 a 0. O gol foi anotado ainda na primeira etapa por Gabriel Bontempo, após grande assistência de Rodrigo Cezar. O jogo ocorreu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (03).

Com o resultado, o Peixe somou seus primeiros três pontos, mesma pontuação da Ferroviária, que, em sua estreia, superou o Jaciobá. Todas as equipes estão no Grupo 7, e os dois melhores avançam para a próxima fase. O Tirol pouco ameaçou o Santos, mas teve em seu goleiro, Vitor Hugo, um grande destaque e evitando placar elástico.

LEIA MAIS: Jogadores do Santos têm primeiro contato com o técnico Pedro Caixinha

Famoso por sempre revelar bons jogadores, o Santos não conquista, portanto, a Copinha desde 2014. Naquele ano, o goleiro João Paulo, hoje no clube se recuperando de lesão, era o titular. Tetracampeão da competição, o Peixe busca o penta em 2025.

Próximo jogo do Santos

Todavia, na próxima rodada, o Santos, comandado pelo técnico Leandro Zago, enfrentará o Jaciobá. O jogo está marcado para o dia 6, segunda-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.