Grêmio faz oferta por atacante do AEK, da Grécia

O Grêmio segue buscando reforçar seu sistema ofensivo, e a bola da vez é o atacante Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia. No entanto, o desfecho da negociação entre as partes não deve ser favorável ao Tricolor Gaúcho. Que ainda não recebeu respostas.

A oferta feita pela diretoria do Grêmio foi de empréstimo do atacante, com pagamento de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) e a opção de compra ao final do vínculo por 3,5 milhões de euros (R$ 22,3 milhões). Do lado da equipe grega, ainda não houve resposta, já que a oferta foi enviada há quase uma semana. O Grêmio não está animado e confiante em contar com Niclas Eliasson.

Aliás, a intenção do AEK, por sua vez, é negociar o atacante em definitivo. O clube grego quer cerca de 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões) na cotação atual, e a diretoria aumentou esse valor. A informação é do portal ge.

Grêmio já tentou a contratação em outras ocasiões

Todavia, o Grêmio já conversou com o jogador nas últimas duas janelas de transferências. No início de 2024, inclusive, esteve mais perto de um acerto, mas o AEK não aceitou a proposta, pois a janela na Grécia já estava fechada. Na última temporada, Niclas Eliasson marcou oito gols e deu 14 assistências em 47 partidas.

