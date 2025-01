Após ano histórico, Botafogo corre contra o tempo em 2025

Campeão brasileiro e da Libertadores da América em 2024, o Botafogo está iniciando o novo ano, curiosamente, com muitas indefinições. A saída do técnico Artur Jorge, após o espetacular trabalho no clube, certamente complica e atrasa o planejamento para a atual temporada.

O Alvinegro ainda não confirmou a contratação do novo treinador, embora pareça caminhar para um acerto com André Jardine, profissional que ganhou títulos e prestígio no futebol mexicano. Além do técnico, o Glorioso passa por mudanças no elenco.

Muitos jogadores não tiveram os contratos renovados, como Marçal, Tchê Tchê e Eduardo. Destaque nas históricas conquistas do ano passado, Almada vai para o Lyon, da França, provável destino de Luiz Henrique, eleito recentemente o melhor jogador da América.

Repor atletas desse nível não é tarefa simples. Longe disso. Há negociações em andamento, com vários nomes sendo especulados, mas nenhum ainda fechado. É fato que os responsáveis pelo scout do clube já se mostraram competentes ao extremo – e a torcida confia nisso.

O problema é que 2025 será um ano repleto de competições e de decisões para o Botafogo, que terá um calendário dos mais complexos. Em menos de um mês, o time estará brigando pelo título da Supercopa do Brasil, diante do arquirrival Flamengo. Haja pressão para o futuro treinador, que já vai assumir o comando no alucinante ritmo do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.