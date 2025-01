Celtic recusa nova proposta do Internacional por Bernabei

Na última quinta-feira (2), o Internacional fez uma nova oferta ao Celtic para contar com a permanência do lateral-esquerdo Bernabei no Rio Grande do Sul. Porém, o clube escocês negou novamente a proposta do Colorado.

Segundo o ge, os valores não foram revelados, mas estão abaixo de 4,5 milhões de euros (R$ 28,5 milhões, de acordo com a cotação atual). Apesar do jogo duro, o Inter segue em busca de um denominador comum com a diretoria do “The Celts”.

Para isso, conta com aliados em Glasgow para a negociação. Aliás, representantes do jogador também estão na cidade em busca de fechar o negócio. O desejo de Bernabei é de seguir no Internacional e isso se torna um fator favorável ao clube brasileiro. Porém, é preciso convencer o Celtic.

Ainda de acordo com o site, não há um prazo definido para concluir as negociações. O Colorado retoma as atividades na próxima segunda-feira, e o objetivo era ter o argentino de volta na reapresentação. No entanto, a situação atual dificulta uma confirmação sobre sua presença.

O lateral-esquerdo se destacou no futebol brasileiro em 2024. Aliás, foi eleito o melhor jogador da posição na “Seleção do Brasileirão” e a Bola de Prata. Com a camisa do Inter, atuou em 25 jogos, marcando três gols, além de cinco assistências.

