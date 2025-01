Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros já tem data para chegar ao RS

O técnico Gustavo Quinteros desembarcará em Porto Alegre (RS) neste domingo (5) para assumir o Grêmio. O ex-comandante do Vélez Sarsfield (ARG), anunciado no dia 28 de dezembro, começará os trabalhos no novo clube apenas na segunda (6), no CT Luiz Carvalho.

As informações são do “ZeroHora”, em publicação deste sábado (4). Será na segunda, então, que o comandante terá o primeiro contato com a estrutura física do Tricolor gaúcho.

LEIA MAIS: Grêmio faz oferta por atacante do AEK, da Grécia

Quinteros chegará com os auxiliares Leandro Deábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros. Além deles, virá o preparador físico Hugo Roldán Hernán Maurício, todos ex-Vélez.

O Grêmio, aliás, segue atento ao mercado de transferências. Afinal, com a chegada do novo treinador, o Tricolor dará início às tratativas por jogadores pedidos pelo argentino. Até o momento, o reforço mais próximo é o lateral-direito João Lucas, do Santos, e que atuou emprestado pelo Juventude em 2024.

As equipes de Quinteros têm como características o equilíbrio entre os setores e, principalmente, a organização tática. Além disso, o técnico também se sobressai por ter êxito na reconstrução de times. Em seu último trabalho no Vélez, por exemplo, assumiu a equipe com altos riscos de rebaixamento, promoveu uma reformulação e se sagrou campeão argentino.

O primeiro compromisso do Grêmio na temporada será diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, em sua estreia pelo Campeonato Gaúcho, no dia 22 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.