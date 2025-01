Mãe de Gabigol provoca jornalistas: ‘Vão ter que engolir’

O Cruzeiro apresentou Gabigol na manhã deste sábado (04). A festa reuniu mais de 45 mil cruzeirenses e reuniu yambém a família do atacante, que acompanhou com muita alegria o momento. Depois da apresentação, a mãe do jogador, Lindalva Barbosa, aproveitou para cutucar jornalistas do eixo Rio-São Paulo que teriam criticado seu filho durante a negociação.

“Vocês vão ver, ele vai fazer muito e vai calar a boca de muitos jornalistas que andam falando mal do meu filho. Eles vão ter que engolir nós mineiros, porquee agora eu estou me sentindo mineira. Os invejosos sempre ficam falando mal de quem está por cima”, ressaltou.

Com a transferência para o Cruzeiro, a família de Gabigol, pais e irmã, também está de mudança para Belo Horizonte. Lindalva destacou que eles sempre caminham junto com o filho e que não seria diferente neste momento especial.

“A gente sempre acompanhou o Gabriel, em todos os momentos. Então em todos os cantos vocês vão encontrar a gente, porque sempre vamos apoiar ele e estar junto para o que der e vier”, afirmou.

