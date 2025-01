Organizadas de Sport e Santa Cruz brigam antes de jogo da Copa do Nordeste

Cenas lamentáveis em diversos pontos do Recife. A capital pernambucana registrou brigas entre torcidas organizadas do Sport e Santa Cruz, na tarde deste sábado (4). O episódio ressalta um antigo problema de violência envolvendo uniformizadas na região.

Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou quando torcedores do Sport entraram em confronto com tricolores que se dirigiam ao estádio para a partida entre Santa Cruz e Treze, que vai acontecer às 16h, no estádio do Arruda, pela pré-Copa do Nordeste.

Confrontos entre uniformizadas do Santa Cruz, Sport e Náutico se repetem há décadas, tanto nos estádios quanto em áreas públicas, gerando temor entre torcedores comuns e moradores.

A Polícia Militar de Pernambuco ainda não se pronuciou sobre as cenas de violência antes da partida. Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortes no local.