Neres faz golaço na vitória do líder Napoli sobre a Fiorentina

Com um jogo taticamente inteligente, o Napoli, neste sábado, 4/1, foi até Florença e venceu por 3 a 0 a Fiorentina, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Artemio Franchi, o Napoli abriu o placar com brasileiro David Neres no primeiro tempo, um golaço sensacional. Na etapa final, Lukaku, de pênalti, e McTominay completaram o placar.

Para o Napoli, a excelente vitória fora de casa coloca o time novamente na liderança, com 44 pontos, contra 41 da Atalanta (mas que tem seu jogo nesta rodada marcado para 14/1). Contudo, a Fiorentina segue em sexto lugar (vaga à Liga Conferência) com 32 pontos.

Golaço de Neres para o Napoli

Apesar de a Fiorentina começar melhor e quase sair na frente ao criar as primeiras boas chances, o Napoli, depois de ter um gol anulado de Oliveira, passou a ter maior confiança. Assim,merecidamente conseguiu abrir o placar com um belíssimo gol de David Neres, aos 28 minutos. O brasileiro iniciou a jogada no meio de campo, triangulou com Lukaku, passou por dois marcadores, entrou na área e chutou com força, sem chance para o goleiro De Gea. Nos minutos finais do primeiro tempo, a Fiorentina voltou a se impor e chegou a marcar um gol com Keane, mas foi anulado. Afinal, o atacante ajeitou a bola com o braço no cruzamento da esquerda, antes de mandar para a rede. Os times foram para o intervalo com um resultado justo, pois os visitantes tiveram maior posse de bola (60%) e finalizações mais perigosas.

Fiorentina erra e leva gols

No segundo tempo, a Fiorentina mostrou raça. Mas como errava. Aos nove minutos o zagueiro argentino Matías Moreno perdeu a bola na área para Anguissa. Ao tentar roubar a bola, cometeu um pênalti bobo. Lukaku cobrou e ampliou para 2 a 0. A Fiorentina seguiu falhando e levando gol. Aos 22, o brasileiro Dodô falhou bisonhamente, dando a chance para Anguissa ficar com a bola e partir para o ataque. No fim, ele cruzou mal, mas o zagueiro Comuzzo, ao tentar cortar e sair com a bola, deu de bandeja para McTominay. O artilheiro escocês, cara a cara com o gol, não teve dificuldade para ampliar. Enfim, vitória fácil.

Jogos da 19ª rodada do Italiano

Sábado (4/1)

Venezia 1×1 Empoli

Fiorentina 0x3 Napoli

Verona x Udinese – 16h45

Domingo (5/1)

Monza x Cagliari – 8h30

Lecce x Genoa – 11h

Torino x Parma – 14h

Roma x Lazio – 16h45

Terça-feira 14/1

Como x Milan – 14h30

Atalanta x Juventus – 16h45

Inter de Milão x Bologna – 16h45

