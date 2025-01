O São Paulo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (04). Atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, o Tricolor encara o Serra Branca, da Paraíba, às 19h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O Tricolor não vence a competição desde 2019 e encara os paraibanos, que fazem a segunda participação no torneio. Além dos dois clubes, estão no Grupo 11 o XV de Jaú e o Picos, do Piauí. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. O comando e a narração é de Cesar Tavares.