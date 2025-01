Liverpool x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes na Premier League 2024/25. Neste domingo (5), Liverpool e Manchester United se enfrentam às 13h30 (de Brasília), em Anfield, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente dois dos maiores campeões da Inglaterra, mas que vivem situações opostas.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Salah confirma saída do Liverpool no fim da temporada

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League, o Liverpool vive um grande momento sob o comando do técnico Arne Slot e segue a passos largos para mais um título nacional. A equipe tem 45 pontos e vem de três vitórias seguidas na competição. Ao mesmo tempo, a vantagem para o vice-líder Arsenal, no início desta 20ª rodada, era de seis pontos. Além disso, os Reds têm uma partida a menos que seus principais concorrentes na briga pelo título.

No último compromisso, o Liverpool goleou o West Ham por 5 a 0, fora de casa.

Para o compromisso deste domingo, o técnico Arne Slot segue com problemas no sistema defensivo. Isto porque os zagueiros Joe Gómez e Ibrahima Konaté e o lateral direito Conor Bradley seguem fora da equipe.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United vive uma crise que parece não ter fim. Mesmo com a chegada do técnico Rúben Amorim, que se destacou no comando do Sporting, o clube de Manchester não conseguiu reencontrar um bom futebol e acumula resultados negativos na temporada. No compromisso mais recente, a equipe perdeu em casa para o Newcastle por 2 a 0 e já se fala em brigar contra o rebaixamento na Premier League.

No momento, o United está na 14ª posição, com 22 pontos, sete a mais que o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento. Além disso, a equipe vem de três derrotas seguidas, sendo quatro nos últimos cinco jogos no Campeonato Inglês.

Contudo, o técnico Rúben Amorim tem boas notícias para encarar o líder da Premier League. Isto porque o United terá os retornos de Manuel Ugarte e Bruno Fernandes, que cumpriram suspensão e voltam a estar à disposição do treinador. Mas, o atacante Marcus Rashford, o meio-campista Mason Mount, o zagueiro Victor Lindelof e o lateral esquerdo Luke Shaw, lesionados, estão fora do clássico.

Liverpool x Manchester United

20ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: domingo, 05/01/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Luís Díaz. Técnico: Arne Slot.

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, e Martínez; Mazraoui, Mainoo, Ugarte e Dalot; Diallo e Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.