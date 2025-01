América-MEX tenta evitar saída do técnico André Jardine ao Botafogo

O Botafogo busca a contratação do técnico André Jardine, do América-MEX, mas não será nada fácil contratar o treinador. O clube mexicano pretende segurar o treinador para esta temporada por conta dos bons resultados nas últimas temporadas. Além disso, o profissional está muito adaptado ao local.

O presidente do América e do Conselho Gestor da Televisa, proprietária do América, entrou no circuito. Emílio Azcarraga Jean coloca todas as suas fichas na permanência do treinador tricampeão mexicano. Do outro lado, John Textor com proposta um pouco superior ao que Jardine recebe no América.

André Jardine dirigiu o América-MEX em 87 jogos, com 50 vitórias, 21 empates e 16 derrotas. O Botafogo oferece um contrato de dois anos para o treinador, que é Plano A, com salário maior.

De acordo com a “ESPN”, o treinador gostou da conversa com o Botafogo, embora não pense em deixar o México neste momento. Na visão do estafe de Jardine, o Alvinegro seria um projeto sólido na carreira do comandante, que está no futebol mexicano desde 2022, quando foi para o Atlético San Luis.

André Jardine vem se tornando um dos grandes técnicos do América-MEX. Afinal, por lá é ídolo após conquistar seis títulos com a mítica equipe mexicana. Conquistou duas vezes o Apertura (2023 e 2024), uma vez o Clausura (2024), além do torneio Campeão dos Campeões, Campeones Cup e Supercopa do México – estes últimos em 2024.

