Inter perde para o América de Pedrinhas na estreia da Copinha

Em jogo válido pelo Grupo 29, o Internacional perdeu para o América de Pedrinhas por 1 a 0 neste sábado (4), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, São Paulo, pela 1ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

Com o resultado, o Colorado do Nordeste subiu para a primeira colocação da tabela, com os mesmos três pontos do Flamengo-SP. Derrotados na rodada, Barra-SC e Inter ocupam a terceira e quarta posição, respectivamente.

Inter tentou, mas o América marcou

Apesar de ficar com a bola no pé, o Internacional não conseguiu transformar a posse em boas chances de gol. Assim, faltou criatividade para incomodar o goleiro adversário. A melhor chance do time e do jogo foi com Crysthyan, que recebeu cruzamento na medida e, de cabeça, mandou por cima.

América de Pedrinhas voltou para o segundo tempo querendo mais a bola, mas as melhores chances seguiu com os Gaúchos. Aos 16 minutos, Gabriel Amaral aproveitou falha na defesa adversária e finalizou perto da trave. Porém, aos 32, o América abriu o placar do jogo. Após chute de João Henrique, Diego defendeu, e Kiki aproveitou o rebote para marcar e garantir a importante vitória.

O Inter chegou a empatar aos 40, com Carlos Eduardo, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. Nos minutos finais, mais pressão dos Gaúchos, porém sem sucesso.

Pela 2ª rodada do torneio, o Inter vai encarar o Barra-SC na próxima terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Antônio Soares de Oliveira. Por outro lado, o time de Sergipe encara o Flamengo-SP, no mesmo dia e local, às 15h15.

Internacional 0×1 América-SE

1ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 29

Data: 04/01/2025 (sábado)

Local: Estádio Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos (SP)

INTERNACIONAL: Diego; Cleiton, João Dalla Corte, Gabriel Lara e Kauã Barbosa; Lorenzo, Kauan Alves, João Victor, Alexandro e Guilherme Barbosa; Crysthyan. Técnico: Eder Moraes

AMÉRICA-SE: Luan Garcia; Kiki, Nego, Kuan e Maycon; Gabriel, Lelo, Gago, Jorge Henrique e Kayke; Negueba. Técnico: Adriano Lopes

Gols: Kiki, 32′ 2ºT (0-1)

Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu

Auxiliares: Ricardo Pavanelli Lanutto e Henrique Perinelli Oliveira

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.