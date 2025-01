Gabriel Menino, sobre novo desafio no Atlético-MG: ‘Chama acendeu de novo’

O Atlético-MG anunciou a contratação de Gabriel Menino, ex-Palmeiras, na última quarta-feira (1º). O atleta chegou ao Galo envolvido na negociação do Verdão por Paulinho. Com contrato assinado até o fim de 2028, o meia falou sobre o novo desafio na carreira.

“No dia que eu fiquei sabendo que eu iria vir para o Galo, a ansiedade, a emoção e a felicidade foram as mesmas de quando eu subi para o profissional. Parece que aquela chama, de novo, acendeu dentro de mim para que eu possa ser muito feliz aqui”, comentou o jogador em entrevista à GaloTV.

O jogador de 24 anos foi revelado pelo Palmeiras e esteve no clube desde então. Em sua trajetória pelo Alviverde, atuou em 241 jogos, com 17 gols e 18 assistências. Além disso, o atleta conquistou muitos títulos, como o Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil e também conquistou as Olimpíadas com a Seleção em 2021.

“Meu sobrenome é Menino, mas eu carrego muita bagagem. Desde 2020, são cinco anos como profissional. É um novo desafio na minha vida. Eu creio que vou enfrentá-lo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, comentou.

Antes de sacramentar sua ida para o Galo, Gabriel Menino recebeu conselhos de Deyverson, que foi seu companheiro no Palmeiras. Segundo o atleta, o camisa 9 do Alvinegro quer até que eles morem próximos um do outro.

“Tenho mais intimidade (com Deyverson). Ele até quis virar meu corretor aqui em Belo Horizonte, quer ver casa, quer que eu more mais perto dele. Mas foi com ele que eu tive meu primeiro contato”, disse.

