Juan Freytes é mais um reforço a treinar no Fluminense

Depois de Paulo Baya, o zagueiro Juan Freytes é o segundo reforço a treinar pelo Fluminense. O argentino, que foi anunciado neste sábado (4), esteve no CT Carlos Castilho para realizar as atividades junto ao elenco que vai iniciar o Campeonato Carioca, em 2025.

Pelas imagens divulgadas pelo clube, Freytes treina normalmente junto com o elenco do Tricolor das Laranjeiras. Ele deve ganhar alguns minutos logo nas partidas iniciais do Campeonato Campeonato Carioca sob o comando de Marcão. Ele, aliás, assinou contrato até o fim de 2028.

Canhoto e polivalente, Freytes foi um dos destaques da última edição do Campeonato Peruano. Pelo Alianza Lima, atuou em 40 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Além disso, acumula números positivos como 72 desarmes, 70 finalizações, 43 passes decisivos e 72% de eficiência nos duelos aéreos, de acordo com estatísticas do “Sofascore’.

O zagueiro é o quarto reforço anunciado pelo Fluminense para 2025. Anteriormente, o clube divulgou os acertos com o atacante uruguaio Joaquín Lavega, com o atacante Paulo Baya e com o meia Hércules. Além disso, o clube já encaminhou a contratação do atacante Joaquín Lavega e do goleiro Marcelo Pitaluga, do Liverpool.

