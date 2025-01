Ryan Francisco brilha em estreia do São Paulo na Copinha

O São Paulo não deu sopa ao azar e venceu o Serra Branca, da Paraíba, por 2 a 0, neste sábado (4), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela primeira rodada do Grupo 11 desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Antes, pela mesma chave, o anfitrião XV de Jaú venceu o Picos, do Piauí, por 3 a 0.

Assim, o time do interior paulista lidera o grupo, no saldo de gols, deixando o Tricolor na segunda colocação.

Na próxima terça-feira (7), no mesmo local, às 19h, o São Paulo enfrenta o Picos enquanto, antes, o Jaú mede forças com o Serra Branca.

Ryan Francisco foi o nome do jogo. Aos 15 minutos do primeiro tempo, ele tabelou com o zagueiro Kauê, recebeu na área e bateu forte para abrir o score.

Aos 15, só que do segundo tempo, Ryan aproveitou rebote do goleiro adversário para ampliar.

Promessa de Cotia, a fera é observada pela comissão técnica de Luis Zubeldía e pode pintar mais vezes no elenco profissional durante esta temporada.

