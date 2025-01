Otero se despede do Santos com agradecimento nas redes sociais

Neste sábado (04), o meio-campista Otero se despediu do Santos por meio das redes sociais. O jogador atuou pelo Peixe em 2024, sendo uma peça fundamental no acesso e no título da Série B. Sem ser prioridade para o técnico Pedro Caixinha, ele jogará neste ano pelo Nacional, do Uruguai.

Aliás, pelo Santos, o venezuelano disputou 51 partidas, marcou 8 gols e deu 5 assistências. Entre seus momentos marcantes, está o golaço de falta no jogo do acesso contra o Coritiba, no Couto Pereira. Otero, portanto, tinha a renovação de contrato encaminhada, mas decidiu seguir outro caminho.

“Encerro minha passagem pelo Santos. Foram momentos de muito aprendizado e dedicação, em que não faltou empenho da minha parte com essa camisa tão gloriosa. Passar por esse gigante do futebol brasileiro e marcar gols importantes nessa trajetória foi uma experiência linda. Aos torcedores que acreditaram em mim desde o começo e aos que queriam minha permanência, meu muito obrigado pelo carinho e apoio, que sempre são fundamentais na nossa caminhada. Desejo muita sorte e sucesso a essa imensa torcida do @santosfc. MUITO OBRIGADO”, publicou o jogador em uma rede social.

Carreira de Otero até chegar ao Santos

Todavia, além do Santos, Otero, de 32 anos, iniciou sua carreira no Caracas (Venezuela). Ele também passou por Huachipato (Chile), Atlético-MG, Corinthians, Cruz Azul (México), Fortaleza e Aucas (Equador) antes de vestir a camisa do Peixe.

