São Paulo tem negociações avançadas por lateral do River Plate

O São Paulo tem negociações avançadas para contratar o lateral-esquerdo Enzo Díaz. O jogador está no River Plate atualmente, mas pode reforçar o Tricolor ainda neste começo de temporada. Contudo, vale ressaltar que a possível chegada do atleta não tem nada relacionado com a ida do meia Galoppo para o time argentino.

Enzo Díaz é visto como uma alternativa bastante interessante pela diretoria para suprir a ausência de jogadores na lateral-esquerda. Afinal, com a saída de Welington para o Southampton, da Inglaterra e a dificuldade para acertar com Wendel, o São Paulo entende que precisa reforçar o setor imediatamente.

Caso confirme a contratação, será a primeira vez que Enzo Díaz jogará fora da Argentina. Antes de chegar ao River Plate em 2023, teve quatro temporadas no Talleres, onde se destacou. Em 2021, foram 53 jogos, cinco gols e seis assistências. Depois, em 2022, ele disputou 46 partidas, com dois gols e duas assistências.

No River Plate, Enzo Díaz fez mais de 30 jogos nas duas temporadas que disputou. Apesar de números modestos (um gol e duas assistências), o jogador teve papel crucial nas últimas campanhas da equipe no Campeonato Argentino. Contudo, ele sofreu uma lesão muscular no final do ano passado e precisou passar por cirurgia. Assim, ele não entra em campo desde o dia 6 de novembro de 2024.

Agora, o São Paulo corre contra o tempo para acertar com o lateral rapidamente. A ideia do clube é ter o reforço antes do dia 8 de janeiro, quando viaja para os Estados Unidos, onde vai realizar sua pré-temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.