Imperatriz x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatar na estreia com o Real Brasília, o Cruzeiro busca sua primeira vitória no Grupo 13 da Copinha. Neste domingo, 5/1, às 21h30 (de Brasília), o time mineiro enfrenta o Imperatriz no Estádio Municipal de São Carlos. O time maranhense perdeu na estreia para o São Carlos. Dessa forma, está na lanterna, com zero ponto. Assim,uma nova derrota pode significar a eliminação dos nordestinos.

No outro jogo do grupo, na preliminar da partida da Raposinha, às 19h15 (de Brasília), o lider São Carlos enfrenta o Real Brasília e, se vencer, encaminha a sua classificação.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 21h20 (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

O técnico Luciano Dias deve promover uma alteração no meio de campo. Afinal, Akiles deve começar no banco para a entrada de Luis Fernando, que o substituiu no intervalo do jogo de estreia. O atacante Gui Meira e o apoiador Jhosefer seguem como as principais referências da Raposinha, que espera, enfim, uma vitória convincente para não se complicar no grupo.

Como chega o Imperatriz

O Imperatriz fez bom jogo na estreia diante do São Carlos, e a derrota apertada por 2 a 1 para os donos da casa mostrou isso. Agora, diante de um dos favoritos ao título, os maranhenses tentam conquistar seus primeiros pontos. O técnico Jheimy da Silva deve repetir a base, mas há a possibilidade de João Carlos começar no meio de campo no lugar de André. Além disso, Gustavo Nobre também pode ganhar uma chance.

IMPERATRIZ X CRUZEIRO

Copa São Paulo de Juniores – 2ª Rodada – Grupo 13

Data e horário: 5/1/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, São Carlos (SP)

IMPERATRIZ: Alexsander; Pedro, Breno, Raylson e Kauã; Yuri, André (João Carlos), Pedro Zuccolo e João Pedro (Gustavo Nobre); Junior e Adrian. Técnico: Jheimy da Silva.

CRUZEIRO: Marcelo; Victor Jesus, Bruno Alves e Kauã Porates; Murilo, Jhosefer, Akiles (Luis Fernando); Gui Meira, Rhuan e Kaiki Kenji. Técnico: Luciano Dias

Árbitro: Juliano Rodrigues

Auxiliares: Ademilson Filho e Giovanni Crescêncio.

