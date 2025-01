Palmeiras negocia empréstimo do zagueiro Michel ao Talleres

O Palmeiras pode fechar o empréstimo do zagueiro Michel para o Talleres, da Argentina. O Verdão deve ceder o jogador até o final de 2025 e ainda vai receber 100 mil dólares (aproximadamente R$ 600 mil) durante o período. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Nosso Palestra”.

O Verdão, aliás, deseja colocar uma multa caso Michel não esteja em campo em ao menos 40% dos minutos do Talleres em 2025. Caso o defensor não tenha uma boa minutagem, o clube argentino deverá pagar mais R$600 mil ao Alviverde. A conversa entre as duas instituições está bem encaminhada. O dificultador neste momento vem sendo staff do atleta que ainda precisa se acertar com os argentinos.

Ao final do vínculo, o Talleres terá uma opção de compra com valor fixado de R$11 milhões. Contudo, vale ressaltar que Michel não terá uma cláusula de obrigação de compra em caso de metas atingidas. Os clubes só devem negociar uma transferência em definitivo após o final do empréstimo no final do ano.

Aos 21 anos de idade, o zagueiro possui contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028. Revelado na base do clube paulista, o atleta já esteve em convocações da seleção pré-olímpica do Brasil, mas perdeu espaço com Abel Ferreira é não é utilizado. No atual momento, o Verdão conta com Gustavo Gómez, Murilo, Vitor Reis e Naves. Assim, o garoto vê com bons olhos a chance de ganhar mais minutos em outro clube.

