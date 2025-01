Eduardo traça metas na chegada ao Cruzeiro: ‘Pensar em títulos’

Apresentado no Cruzeiro no último sábado (04), o meia Eduardo falou pela primeira vez com a camisa celeste. O jogador, que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com o Botafogo em 2024, espera que seu novo clube também viva um ano de conquistas.

“É trabalhar firme para que seja um ano abençoado, um ano diferente para o Cruzeiro. A gente quer títulos, a gente vive por isso. Vestir uma camisa de um grande time, como esse, é só pensar em títulos”, afirmou, em entrevista à TV Cruzeiro.

Eduardo teve seu primeiro contato com a torcida cruzeirense na festa realizada no Mineirão, que teve com auge a chegada de Gabigol. O jogador agradeceu a presença dos torcedores e ficou surpreso com a quantidade de pessoas que foram ao estádio.

“Me surpreendeu. Há dois dias me falaram em cerca de 20 mil pessoas, o que já era muito. Chegar aqui e ver o estádio lotado, todo azul, é a coisa mais linda. Só agradecer mesmo a torcida e a gente vai fazer de tudo para alcançar os objetivos do clube que são os títulos”, pontuou.

