São Paulo negocia a contratação de lateral-direito do Coritiba

O São Paulo tem negociações avançadas para contratar o lateral-direito Natanael, do Coritiba. O jogador de 22 anos tem contrato com o Coxa até o fim de 2025 e o Coxa tenta renovar seu vínculo. Contudo, com as conversas paralisadas por um novo acordo, o Tricolor entrou na briga para levar o jogador.

O Coritiba vem tentando prorrogar o contrato de Natanael nos últimos meses, mas as primeiras propostas foram recusadas pelo staff do jogador. O empresário do jogador, aliás, vê com bons olhos a oferta do São Paulo e a oportunidade de ver o lateral atuando na Série A em 2025.

Caso não acerte um novo vínculo com o Coritiba, Natanael pode assinar um pré-contrato com outro clube em junho. Assim, o São Paulo acredita que pode convencer o Coxa a aceitar a oferta enviada para não perder o jogador de graça no ano que vem.

Cria do próprio Coritiba, Natanael subiu ao time principal em 2020 e vem sendo o titular absoluto da lateral desde 2021. Ele soma 183 jogos pelo Coxa, com três gols e 12 assistências. Aliás, ele já esteve na mira do São Paulo em outros momentos e também se tornou alvo do Botafogo e clubes de Portugal e da Rússia.

Em meio as negociações, Natanael ficou fora da viagem de pré-temporada do Coritiba. O clube paranaense vai realizar sua preparação para o ano de 2025 em Itu, interior de São Paulo. Contudo, o lateral-direito não viajou com o restante da delegação.

Coritiba e São Paulo, aliás, fizeram negócio nos últimos dias. O jovem Caio Mateus deixou o Tricolor para defender o Coxa. Além disso, o veterano Rafinha também optou por deixar o Morumbis para jogar no Couto Pereira em 2025.

Natanael pode reforçar setor carente no São Paulo

Aliás, Natanael chegaria no Morumbis para reforçar um setor carente. Afinal, o técnico Luis Zubeldía pode contar apenas com Igor Vinícius na lateral-direita. Rafinha deixou o clube justamente para voltar ao Coritiba, clube que revelou. Além disso, Moreira pode ser envolvido na negociação que pode trazer Wendell para o São Paulo.

