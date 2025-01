Atacante Erick Pulga assina com o Bahia

O atacante Erick Pulga é do Bahia. O jogador assinou contrato com o Tricolor de Aço por cinco anos e se apresentará à nova equipe na próxima terça-feira (7), junto com o restante do elenco do Tricolor de Aço. Assim, o atleta participará da pré-temporada da equipe em Girona, na Espanha.

O clube de Salvador pagou três milhões de dólares (R$ 18,8 milhões na cotação atual) ao Ceará pelo atacante. No início da negociação, o Vozão rejeitou uma proposta do Esquadrão e solicitou a inclusão de um jogador na negociação.

Assim, o Bahia aceitou ceder um atleta por Erick Pulga, o que fez as conversas avançarem entre as partes. No entanto, no final do processo, o negócio teve uma conclusão sem a participação de nenhum jogador Tricolor. As informações são do ge.

O atacante de 24 anos se destacou na última temporada com a camisa do Ceará. Afinal, com 13 gols, se tornou o artilheiro da Série B e ainda ajudou o Vovô a retornar à elite do Campeonato Brasileiro. No total, foram 51 partidas em 2024, com 22 gols.

