Coimbra x Fluminense, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense volta a campo na Copinha já nesta segunda-feira (6), quando enfrenta o Coimbra-MG, pela segunda rodada. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP), sede do Grupo 10. Será, assim, a oportunidade do Fluzão garantir vaga na segunda fase do principal torneio de base do país.

Para isso, precisaria vencer e torcer para o Linense ganhar da Inter de Limeira. Dessa forma, o Flu e a equipe de Lins chegariam aos seis pontos e não poderiam mais terminar em terceiro no grupo, avançando de fase na competição.

Como chega o Coimbra

Fundado em 1986, o Coimbra não estrou bem em sua segunda edição de Copinha na história – a primeira foi em 2024. Afinal, perdeu por 5 a 2 para o Linense, time da casa, na primeira rodada do torneio. Assim, chega pressionado para a segunda partida, já que pode dar adeus de maneira antecipada em caso de derrota.

Como chega o Fluminense

Já o Fluminense estreou com pé direito na Copinha. Venceu a Inter de Limeira por 2 a 1, na última sexta-feira (3), graças a dois gols de João Lourenço – ambos de pênalti. O jogador, que está em sua terceira edição da Copa São Paulo, anotou em todas suas participações, aliás. Ao site oficial do clube, então, ele comemorou a marca.

“Estou muito feliz em marcar mais uma vez na Copinha. É minha terceira, e eu me sinto honrado em representar o Fluminense. Foi um jogo muito importante, o adversário jogou fechado, mas, graças a Deus, saímos com a vitória”, celebrou Lourenço.

Coimbra-MG x Fluminense

2ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 10

Data e horário: segunda-feira, 06/01/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP)

COIMBRA: Matheus; Gabriel Lucas, Gean, Victor Hugo e Eriki Daniel; Ryan Gobbi, Samuel Reis, Dimas e Brayan; Paulo Júnior e Kayke. Técnico: William Sander

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourençov e Kelwin. Técnico: Rômulo Rodriguez

Árbitro: Dener William da Silva (SP)

Auxiliares: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Rian Carlos Lopes (SP)

VAR: Não há

Onde assistir: CazéTV

