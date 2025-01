Santos x Jaciobá, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer na estreia, o Santos volta a campo pela Copinha para encarar o Jaciobá, de Alagoas, nesta segunda-feira (6/1), às 19h30, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Peixe é o segundo colocado do grupo, enquanto os alagoanos amargam a lanterna da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Santos

Apesar de pressionar muito durante todo o jogo, o Santos venceu o Tirol na sua estreia na Copinha por apenas 1 a 0. Agora, a expectativa é que o Peixe tenha uma apresentação melhor em seu segundo compromisso. Na primeira partida, Gabriel Bontempo foi o responsável por marcar o gol do triunfo. Principal destaque do plantel, Bernardo Paias segue lesionado e ainda é dúvida para o embate. Contudo, a tendência é que o técnico Leandro Zago repita a escalação do primeiro duelo.

Como chega o Jaciobá

Por outro lado, o clube alagoano teve uma estreia terrível. Afinal, o Jaciobá perdeu para a Ferroviária por 8 a 0, em uma atuação para se esquecer. Assim, a equipe precisa buscar um milagre e vencer o Peixe para que não seja eliminado já na segunda rodada da competição. Aliás, o técnico Wellington Santos deve fazer algumas mudanças em relação ao primeiro compromisso.

SANTOS X JACIOBÁ-AL

Data e horário: 6/1/2025, 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

SANTOS: João Fernandes; Gabriel Simples, Matheus Matias, Lenin e Vinícius Lira; Gustavo Henrique, Kenay e Mateus Xavier; Rafael Freitas, Perlaza e Rodrigo Cezaro. Técnico: Leandro Zago.

JACIOBÁ: Cicero Júnior; Fábio Henrique, Cleverton, Pedro Eduardo, Robson, Riquelme, Gabriel Lima, Luan Vilela, Luan Santos, Leandrinho e Patrick. Técnico: Wellington Santos.

Árbitro: Renan Pantoja de Quequi

Auxiliares: Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Anna Beatriz Scagnolato

