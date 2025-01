Quem teve a melhor média de notas do Botafogo em 2024? Saiba agora!

O Botafogo termina 2024 como campeão da Copa Libertadores e com o tri do Brasileirão. No Carioca, voltou a ganhar o título de consolo da Taça Rio. Já na Copa do Brasil, parou, novamente, nas oitavas de final. Agora, então, é hora de mais um balanço de temporada.

Vamos mostrar, afinal, quem teve as melhores e as piores médias de notas do Jogada10 ao longo da temporada. Antes, no entanto, algumas curiosidades.

Os jogadores Igo, Rafael, Jefferson, Kawan, Pablo, Deivid, Kayque, Breno, De Paula, Montes, Segovinha, Sapata, Raí, Yarlen, Urso, Carlos Alberto e Fabiano não atingiram a cota mínima de jogos para a apresentação de uma média de notas.

O REI DAS NOTAS MÁXIMAS NO BOTAFOGO

Artur Jorge recebeu nota 10 da avaliação do Jogada10 três vezes. O técnico, assim, é o recordista na temporada.

O técnico bracarense, segundo o J10, foi perfeito nos seguintes embates: na vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, no primeiro turno do Brasileirão. No 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Nilton Santos, também na primeira metade do BR-2024. Por fim, na final da Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no 3 a 1 sobre o Mineiro.

Bastos (zagueiro), Freitas (volante), Savarino (meia-atacante) e Luiz Henrique (atacante) atingiram a nota máxima duas vezes cada um.

John (goleiro), Barboza (zagueiro), Barbosa (volante), Almada (meia) e Júnior Santos (atacante) foram agraciados uma vez com o 10 nos critérios exigentíssimos do Jogada10.

DERRAPARAM!

Halter (zagueiro) levou o zero quatro vezes. Ponte, Hugo, Hernández e Gregore ficaram com a nota mínima duas vezes cada. Barboza (zagueiro), Barbosa (volante), Allan (volante), Eduardo (meia), Janderson (centroavante) e Artur Jorge (técnico) também tiveram este dissabor.

