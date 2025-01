São Paulo espera definir situação de Orejuela e Mendéz antes da pré-temporada

O São Paulo quer definir qual será seu plantel para a temporada de 2025 e precisa resolver duas pendências antes de iniciar a pré-temporada. Afinal, o lateral-direito Orejuela e o volante Jhegson Méndez estão juntos com o restante do elenco, mas não vão permanecer no Morumbis. Eles, assim, vão deixar o Tricolor.

Os dois jogadores continuam fora dos planos da comissão técnica de Luis Zubeldía e procuram novos clubes. O São Paulo quer resolver o futuro de ambos os atletas até quarta-feira (08/1), quando o elenco se reapresente e viaja para os Estados Unidos, onde vai realizar sua pré-temporada.

Orejuela tem contrato só até março, mas ainda não encontrou um novo destino. Já Méndez tem vínculo até o fim deste ano. Eles estiveram emprestados na temporada passada, mas sem se destacar, retornaram sem prestígio no Morumbis. Assim, uma rescisão contratual também não está descartada.

Isso porque, mesmo sem conseguir vender os jogadores para outros clubes, o São Paulo vê com bons olhos suas saídas para diminuir a sua folha salarial. O Tricolor busca diminuir seus vencimentos mensais em até R$ 1,5 milhão em comparação ao ano passado. Estima-se que Orejuela e Méndez custem aproximadamente R$ 900 mil por mês.

O São Paulo na janela de transferência

O São Paulo, aliás, vem passando por uma reformulação no elenco. Alguns jogadores como Rafinha e Wellington Rato já deixaram o clube. Outros como Nestor e Michel Araújo também deve deixar a equipe. Em contrapartida, o Tricolor já acertou a chegada de Oscar e negocia com os laterais Wendell, Natanael e Enzo Díaz.

