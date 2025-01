Palmeiras inicia pré-temporada com novidades e sem ‘garotada’

O Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira (06/1) visando a próxima temporada com novidades, mudanças, a expectativa de chegar mais caras novas e sem a garotada. O Verdão segue a todo vapor na janela de transferência, mas apenas dois jogadores novos vão se apresentar na Academia de Futebol.

Um deles é Paulinho. O atacante ex-Atlético-MG, porém, terá que esperar um pouco para ir a campo e dar os primeiros passos com a camisa do Verdão. O jogador se recupera de uma lesão em uma das canelas e precisará de um tempo para ter plenas condições de iniciar trabalhos com bola. O Palmeiras espera contar com o atleta entre março e abril.

Já Facundo Torres chega para disputar a titularidade desde o início do ano. Com a saída de Dudu e o desempenho ruim dos atacantes no final de 2024, o uruguaio larga na frente para mostrar suas credencias para Abel Ferreira e começar 2025 na equipe principal. Ele tem 24 anos, é canhoto e atua pelas pontas. Contudo, acostumado a atuar pelo lado direito onde joga Estevão, o atleta deve disputar a vaga pelo lado esquerdo com Felipe Anderson de início.

Além da dupla, o Palmeiras vive a expectativa de contar com Andreas Pereira nos treinos da pré-temporada. O Verdão espera uma resposta do Fulham para saber se avança na contratação do volante ou não. Além disso, o Alviverde também deve seguir no mercado em busca de mais um zagueiro canhoto.

Contudo, outros atletas, figurinhas carimbadas do clube, vão ficar fora da reapresentação. Casos do atacante Dudu que foi para o Cruzeiro e Gabriel Menino, que defenderá o Atlético-MG em 2025.

E a garotada do Palmeiras?

O Palmeiras, contudo, não terá os garotos do sub-20 na reapresentação desta segunda-feira. Luighi, Thalys, Benedetti e Figueiredo já foram avisados que vão subir para o profissional, mas, no momento, estão disputando a Copinha. A tendência é que eles sejam acionados quando iniciar o Campeonato Paulista, onde devem receber oportunidades.

Enquanto isso, eles seguem ajudando o Palmeiras na competição de base. Na estreia, todos marcaram gols na vitória por 9 a 0 sobre o Náutico-RR.

