Sem Jardine, Botafogo busca nomes que estão livres no mercado

Complicou! O Botafogo começa 2025 sem treinador e com uma negativa que frustrou os planos do sócio majoritário da SAF do clube, John Textor. Afinal, Artur Jorge, seduzido pelo vil metal dos petrodólares do Oriente Médio, meteu o pé e foi para o Al-Rayyan, do Qatar. Plano A, André Jardine, em seguida, decidiu ficar no América do México e não aceitar a oferta do Mais Tradicional para substituir o técnico bracarense, apesar de uma boa resenha com o big boss alvinegro. Agora, então, o Glorioso passa a mirar nomes que estão livres no mercado.

O Botafogo entende que um treinador empregado demoraria mais para se desligar do seu clube antes de assinar, enfim, com o Glorioso. E o tempo urge pelos lados do Estádio Nilton Santos e Espaço Lonier. Os principais jogadores do elenco se reapresentam no dia 14 deste mês para iniciar a pré-temporada. No dia 2/2, o Alvinegro já tem uma decisão pela frente. O Flamengo, no Mangueirão, pela Supercopa do Brasil, em duelo único.

Com este corte, o torcedor começa a especular profissionais que podem parar na Estrela Solitária. Tite? Hernán Crespo? Luis Castro? Ricardo Soares? Paulo Fonseca? Algum deles consegue replicar o estilo ofensivo vislumbrado por John Textor e seguir a linha de 2024? Em razão deste cenário, Tite é um nome que enfrente forte rejeição no botafoguismo.

Além de não ter um técnico, o Botafogo sofreu perdas no elenco: Almada e Luiz Henrique pretendem se apresentar no Lyon. Dos reservas, Gatito, Adryelson, Hugo, Marçal, Tchê Tchê, Romero e Eduardo também saíram. Já Rafael se aposentou ao fim de 2024. Até o momento, aliás, o clube não anunciou nenhum reforço.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.