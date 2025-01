Perto de deixar o Vasco, Maicon se apresenta para ser reforço do Coritiba

Perto de ser anunciado, de forma oficial, pelo Coritiba, o zagueiro Maicon, de 36 anos, se apresentou ao clube nesta segunda-feira (6) para realizar exames. Com isso, o defensor deixará o Vasco para acertar com o clube paranaense e, em seguida, viajará para Itu para se juntar ao restante do elenco para a pré-temporada. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o defensor assinará contrato de um ano, com cláusula de renovação em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Cabe lembrar que o jogador tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2025.

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, o atleta defendeu o Porto em sete temporadas. Além disso, teve passagens por Galatasaray, da Turquia, São Paulo, Santos e Al-Nassr, da Arábia Saudita. Na última temporada, Maicon fez 39 jogos pelo time carioca e marcou um gol.





O Coritiba, até o momento, fechou com o volante Geovane, ex-Novorizontino, os atacantes Dellatorre, do Mirassol, e Caio Matheus, do São Paulo, e com Rafinha, que retorna ao clube que o projetou para o futebol. O clube também encaminhou as contratações do zagueiro Rodrigo Moledo e busca a chegada de Everaldo, do Vitória.

